Diğer
Kategoriler

Mazot hırsızları yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri kamyondan mazot çalan şahısları malzemelerle birlikte yakaladı.

Mazot hırsızları yakalandı

21 Ocak 2017 12:59

Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi 1698 Caddede park halinde bulunan kamyondan mazot çalındığı ihbarı alan polis ekipleri bahse konu yere intikal ettiklerinde, olay yerinden ayrılmakta olan ve arka plakası sökülmüş beyaz bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin bagajında bidonlar ele geçirilirken araçta bulunan S.G. (32) ve M.D.(39) gözaltına alındı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kamyonun depo kısmında yerde 5 adet bidon ile üzerinde mazot çekmeye yarayan pompa ele geçirdi. Bidonlardan 4’ünü mazot ile dolduran şahıslar diğer bidonu doldurmaya fırsat bulamadan kaçarken yakayı ele verdi.
Kamyondan boşaltılan mazot sahibine teslim edilirken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

M.D.’nin, 3 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. 

Ali Yıldız

Etiketler: mazot hırsızları, yakalanma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!