Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Sanayi Sitesi'ndeki araçlardan mazot çalındığı ihbarı üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olay yerine giderek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.Ç.(15), F.Ç.(16), O.G.(19) ve A.Ç.’nin(44) yaklaşık 230 litre mazot çaldıkları tespit edildi.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 kişi Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden yaşı küçük olan O.Ç.(15), F.Ç.(16) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.G. ve A.Ç. ise tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Erol Şeker