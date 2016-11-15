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Mazot yüklü TIR şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 30 ton mazot yüklü TIR şarampole yuvarlandı. TIR şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, kopan bacağı ise bulunamadı.


15 Kasım 2016 10:00

Kırkağaç'tan İlyaslar Mahallesi istikametine doğru seyreden Turgay Ceylan (51) yönetimindeki 01 D 2450 çekici ve 42 EBS 64 plakalı 30 ton motorin yüklü TIR, İlyaslar Mahallesi mevkiinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan çeşmeye çarparak şarampole devrildi. 51 yaşındaki TIR şoförü, TIR ve çekici arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Araç şoförünün bacağı koparken, devrilen tanker sabaha kadar süren çalışmalara rağmen kaldırılamadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler şoförü sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. TIR şoförü Turgay Ceylan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tankerden akan mazot nedeniyle itfaiye ekipleri köpük sıkarak olası bir faciayı önledi. Çekicilerle kaldırılamayan tankerin mazotu boşaltılırken, hayatını kaybeden sürücünün kopan bacağı ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. 

Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Mücahid Akgümüş de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. TIR şoförü Turgay Ceylan'ın İzmir’in Bergama ilçesinde ikamet ettiği bildirildi. 

Hakan Demir
MANİSA 

Etiketler: Mazot yüklü TIR


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