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Mazotlu araçlara sürüş yasağı Hamburg'da başlıyor

Uzun zamandır Almanya'da tartışmalara neden olan mazotlu araçların şehir içinde sürüş yasağı tartışması 31 Mayıs itibariyle Hamburg'da başlıyor.

Mazotlu araçlara sürüş yasağı Hamburgda başlıyor

23 Mayıs 2018 13:45

Hamburg Belediyesi hava kirliliğinden dolayı eski mazotlu araçların şehrin iki caddesine girmesine yasak getirdi. Hamburg Çevre Koruma Ajansı yasak getirilen eski mazotlu araçların tespit edilen caddelere girmemesi için farklı bölgelere tabelalar yerleştirilirmiş ve yasağın uygulanabilir olabilmesi için de polis kontrolünün olacağını duyurdu. Yasağın Hamburg'un Altona bölgesindeki 580 metre uzunluğundaki Max-Brauer-Allee ve 1,6 km uzunluğundaki Stresemannstraße olduğu bildirildi. Getirilen yasak nedeniyle 168 aracın etkileneceğini duyuran Hamburg Trafik Dairesi, emisyon standardı "Euro 6" olan araçların yasak kapsamında olmadığını açıkladı. Yasak getirilen caddelere mazotlu çöp kamyonları, kurtarma araçları, mal dağıtımı yapan kamyonlar ve taksiler ve yolculara hizmet veren araçlar muaf tutuldu.  

Mehmet Koca

Etiketler: Mazotlu araçlar

 

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