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MB kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten önemli mesajlar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek" açıklamasında bulundu.

MB kararı sonrası Mehmet Şimşekten önemli mesajlar

07 Haziran 2018 15:44

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Şimşek, açıklamasında politika setini güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. 

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | 7 Haziran 2018 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ’Para Politikası Kurulu' (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltilmesine karar vermişti.  

 

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