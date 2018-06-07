MB kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten önemli mesajlar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Şimşek, açıklamasında politika setini güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz. Dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ’Para Politikası Kurulu' (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltilmesine karar vermişti.