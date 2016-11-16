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McGurk: YPG, Münbiç'ten ayrılıyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, “Tüm YPG güçleri, yerel güçlerin DEAŞ’tan sonra güvenliği sağlamaları için eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Münbiç’ten ayrılarak Fırat’ın doğusuna dönecek” dedi.

McGurk: YPG, Münbiçten ayrılıyor

16 Kasım 2016 11:34

ABD Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, YPG’nin Münbiç’teki geleceğine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. McGurk, sosyal medya hesabından “Dönüm noktası: Tüm YPG güçleri, yerel güçlerin DEAŞ’tan sonra güvenliği sağlamaları için eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Münbiç’ten ayrılarak Fırat’ın doğusuna dönecek. Koalisyonumuz, DEAŞ’ın geri dönmemesini garanti altına almak için en iyi formül olarak kendi bölgelerini savunmaları için yerel güçlere eğitim ve destek vermekten gurur duyuyor” ifadelerini paylaştı. McGurk, Demokratik Suriye Güçleri’nin Musul operasyonu devam ederken DEAŞ’ın başkent ilan ettiği Rakka’ya ilerleyebileceğini dile getirdi.

Etiketler: Barack Obama, McGurk, YPG


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