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MEB 20 bin öğretmen ataması için kontenjanları ve tarihleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımını ve atama takvimini açıklandı. Adayların başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak.

MEB 20 bin öğretmen ataması için kontenjanları ve tarihleri açıkladı

17 Şubat 2017 15:51

MEB, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin kontenjan dağılımını ve atama takvimini açıkladı.

Başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında

MEB’in sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlar (KPSS10) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlar bakımından (KPSS121) adayların başvurularının 15- 21 Mart tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

27 Mart 2017 tarihinde ise adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlarda (KPSS10) adaylar 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlarda (KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak.

Öte yandan kontenjan dağılımına göre MEB en fazla kontenjanı 3 bin 570 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Bunu sırasıyla 2 bin 193 kontenjanla İngilizce, 2 bin 143 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 835 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 720 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği alanı izliyor. 

Pelin Üzek

Etiketler: atama, atama takvimi, MEB, öğretmen


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