MEB 20 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusunun cevabı haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımını ve atama takvimini açıklandı. Adayların başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak. MEB’in sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlar (KPSS10) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlar bakımından (KPSS121) adayların başvurularının 15- 21 Mart tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB 20 bin öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenler haberimizde. 27 Mart 2017 tarihinde ise adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖBAT) gerektirmeyen alanlarda (KPSS10) adaylar 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektiren alanlarda (KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Öte yandan kontenjan dağılımına göre MEB en fazla kontenjanı 3 bin 570 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Bunu sırasıyla 2 bin 193 kontenjanla İngilizce, 2 bin 143 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 835 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 720 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği alanı izliyor.

MEB'DE AÇIKLAMA

Bakanlığımız 2016/19 sayılı Genelge ile çeşitli nedenlerle bulundukları eğitim kurumlarında ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının Valiliklerce yapılması gerekliliği açıklanmıştır. Ancak bazı il’lerimiz tarafından bu genelgenin norm güncellemesi gibi algılandığı görülmektedir.

Bilindiği üzere; eğitim kurumlarının norm güncellemesi en son 2016 yılı Nisan ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu güncelleme sonrasında ise ilgili mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumlarının norm kadroları sürekli güncel tutulmaktadır. Şöyle ki, yeni açılan eğitim kurumları ile kapatılan eğitim kurumları ve yeni açılan derslik ve şube ile kapatılan derslik ve şubelerin açma/kapama onayları ile birlikte Bakanlığımıza ulaşması durumunda eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenerek sisteme işlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatı kapsamında eğitim kurumunda yönetici ve öğretmenlerin norm kadro durumunu etkileyen değişikliklerin olması, çeşitli nedenlerle bu değişiklilerin Bakanlığımıza ulaşmaması durumları dikkate alınarak norm güncellemesinin 2016 yılı Ekim ayında yapılması planlanmaktadır.

ATAMALAR İLİŞKİN

Öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirilecektir. İlk atamada 30 bin atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371 atama, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. En fazla atama yapılacak 10 branş vardır. Bu en fazla atama yapılacak olan branşlar arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 189 rakamı ile ilk sırayı almış bulunmaktadır. İngilizce 3 bin 964, din kültürü ve ahlak bilgisi 3 bin 819, ilköğretim matematik 2 bin 574, okul öncesi öğretim 2 bin 90, Türkçe bin 974, özel eğitim bin 593, fen bilimleri-fen ve teknoloji bin 535, rehberlik bin 440, matematik ise bin 334 sayısı ile sınıf öğretmenliği atamalarını takip etti.

NE KADAR MAAŞ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili detayları açıklarken, maaş konusuna hiç girmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen maaşları konusunda bir çalışma yürüttüğü ifade edilirken, binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen maaşını merak ediyor. Şöyle bir hesap yaptığımızda; sözleşmeli öğretmenlerin teşvik için doğudaki maaşlarının hatırı sayılır derecede iyi olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'd öğretmenlik yapanların, ek ders ücreti, nöbet ve kurs ücretleri ile birlikte 4 bin 5 bin TL arasında değişen rakamların olması bekleniyor.

HANGİ İLLERE ATANACAKLAR?

Adıyaman

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ardahan

Artvin

Bartın

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Çanakkale ( Gökçeada ve Bozcaada )

Çankırı

Çorum

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Kırşehir

Kilis

Malatya

Mardin

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Tunceli

Van

Yozgat

Zonguldak