MEB 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?| 2018 sözleşmeli öğretmenlik tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini yayımladı. 2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? 2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? gibi sorular insanlar tarafından arama motorlarında aranmaya başladı. İşte 2018 sözleşmeli öğretmenlikle ilgili detaylı haberimiz... 2018 yılı sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin duyuru yayımlandı. Ön başvurular 2 Mart tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre, ön başvurular 2 Mart’ta alınacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ve 8 Mayıs’ta yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NAZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ve 8 Mayıs’ta yapılacak.