MEB e-okul giriş sistemi! E-okul giriş nasıl yapılır? VBS not ve devamsızlık sorgulama ekranı

E Okul giriş işlemi takdir-teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E Okul öğrenci giriş Veli bilgilendirme sistemi VBS işlemi nasıl olur? E Okul ile öğrenci not sorgulama ve sınav sonuçları öğrenme işlemi nasıl olur? Öğrencilerin devamsızlık hakkı kaç gün? soruların yanıtları aranmaya başlandı. Hem velilerin hem de öğretmenlerin en sık kullanacağı uygulama e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması oluyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde, okullarda karnelerin verileceği tarihten yaklaşık bir veya iki hafta önce, sistem takdir ve teşekkür hesaplama yapılan linkleri aktif hale getiriyor. E Okul VBS giriş ekranı son günlerin popüler adresi oldu. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının öğretmenler tarafından sisteme girilmesi dolayısıyla E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni ziyaret eden vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. Karne not ortalaması ve devamsızlık gibi bilgilerin kolayca görüntülenebilecek. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi okulların kapanmasına 10 günden az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok ziyaret edilen sayfaları arasında yer alıyor. Öğretmenlerin not girişi, öğrenci ve velilerin ise not görüntüleme işlemi için giriş yaptığı E Okul'da, devamsızlık, karne ortalaması, performans notları gibi kısımlar da yer alacak. İşte E Okul sistem ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili detaylı bilgiler...

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

E-OKUL TAKDİR, TEŞEKKÜR VE KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul veli bilgilendirme sistemi ve takdir teşekkür hesaplama son günlerde öğrenciler tarafından en çok ziyaret edilen sistemler arasında oluyor. İlköğretim ve lise öğrencilerinde takdir teşekkür telaşı başladı. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı. Öğrenci ve velilerde ise son sınav sonuçları, sözlü notları ve karne notu telaşı başladı.

Takdir ve Teşekkür Belgesi ilk ve orta öğretim öğrencilerin bir yıllık eğitim-öğretim döneminde, her dönem sonunda başarılarına göre aldıkları belgedir. Bu belge 4. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar olan eğitim dönemini kapsar. Yazılılardan alınan notların ortalaması öğrencinin takdir, teşekkür alması ya da belge alamama durumunu belirler.

Öğrencilerin merak ettiği takdir ve teşekkür hesaplamaları için öncelikle aldığı derslerin notlarını öğrenmesi gerekmektedir. e-okul.meb.gov.tr ekranlarına eriştikten sonra T.C. Kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?

Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp ikiye bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.

ONUR BELGESİ KİME VERİLİR?

Onur belgesi verilecek olan öğrencide, okul öğrenci disiplin ve ödül kuralının puan şartı aranmamaktadır. Öğrencilerin Türkçe’yi ne kadar düzgün konuşup konuşamadığına, bilimsel projelerde ve sosyal etkinliklerde yer alıp almadığına, okul araç gereçlerini doğru kullanıp kullanmadığına bakılır. Bunlar dışında insan ilişkilerinde örnek olunup olunmadığı, görgü kurallarına uyulup uyulmadığı, derslere düzenli olarak girilip girilmediği de onur belgesi verilecek öğrencinin seçiminde dikkat edilmekte olan diğer konulardır. Okul ve ders düzenleri dışında ders yılının başında öğretmenler kurulu da onur belgesi için gerekli olan davranışları belirler. Öğretmenler kurulu tarafından belirlenecek olan bu davranışlar okul yönetimi onur kurulunun aracılığı ile öğrenci disiplin ve ödül kuruluna aktarılır. Dönem sonunda da öğrencilere göstermiş oldukları başarı doğrultusunda ödül belgeleri verilir. Ödül belgeleri öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan bir tören ile öğrencilere verilir.

30 GÜNÜ AŞANLAR "BAŞARISIZ" SAYILACAK

Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.

Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek.