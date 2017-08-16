MEB ile Enerji Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünü imzaladı. MEB Başöğretmen Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada Bakan Yılmaz, ’’MEB olarak mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru görüyoruz. Mesleki eğitimi ihmal ederseniz kalkınmanın sürdürülebilir olması mümkün değil. Nitelikli mesleki eğitim şarttır kalkınabilmek için. Bu kapsamda bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla imzalayacağımız protokol büyük önem arz etmektedir. Protokol kapsamında ülkemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde madencilik alanında eğitim veren mesleki ve teknik eğitim okulları açarak teknik yeterliliğe bilgi birikimine ve mesleki sertifikasyona sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi bu alanda eğitim verecek okullarımızın madencilik sektörüyle etkileşim ve İletişim halinde olmalarını ve madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik etkili ve dinamik eğitim modelleri oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, gerçekleştirilecek protokol kapsamında açılacak olan okulların derslik, atölye ve laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanacağını alan öğretmenlerine sektörde işbaşı eğitim verileceğini, yine alanda öğrenim gören öğrencilere işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanı sağlanacağını anlatarak, “Protokol kapsamındaki okullarda sektör çalışanlarına meslek geliştirme ve uyum kursları açılacak. Alana yönelik öğretim programları hazırlanacak beraber iki bakanlık birlikte güncelleyecek” ifadelerini kullandı.

“Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz” diyen Bakan Yılmaz, “Bundan dolayı çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. İlkokul, ortaokul, ortaokuldan sonra lise bölümünde meslek eğitim merkezine gidecek. Meslek eğitim merkezinde 4 yıl eğitim görecek. Bu da zorunlu eğitim kapsamında sayılacak. Ancak meslek eğitim bölümüne gidenler isterlerse fark dersleri vererek meslek lisesi diploması alabilecekler. Meslek lisesi diploması alabilen de isterlerse yine yükseköğretime devam edebilecekler” açıklamasında bulundu.

"84,5 MİLYON ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA BU ALANDA DESTEK VERDİK"

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik liseleri desteklerini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

“2012-2013 yılından itibaren program başlattık. Ancak ilk geçen yıl uygulamasını yaptık. OSB’lerin dışında açılmış olan özel mesleki ve teknik liselere de destek verdik. Geçen yıl 18 alanda öğrenci başına 4 bin 270 lira ile 6 bin 675 lira arasında bir eğitim öğretim desteği verdik. Geçen yılki bunun karşılığı bakanlığımıza maliyeti 84,5 milyon lira oldu. 84,5 milyon özel öğretim kurumlarına bu alanda destek verdik.”

"11 İLDE 12 MESLEKİ VE TEKNİK OKULUNDA MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI AÇTIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 11 ilde 12 mesleki ve teknik okulunda maden teknolojisi alanı açtıklarını bildiren Yılmaz, “Öğrenciler şu andan itibaren kayıt yaptırmaya başladı. Artvin Murgul, Bilecik merkez, Eskişehir Seyitgazi’de, Kahramanmaraş Ebistan’da, Kütahya Emet’te, Manisa Soma’da, Mardin Mazıdağında, Muğla Yatağan, Sivas Divriği ve Kangal, Tekirdağ Süleymanpaşa, Zonguldak Kilimli. Madencilik teknolojisi alanında hizmet verecek yetişmiş iş gücünün sağlanmasıyla birlikte okullarımızın bulunduğu şehirlerde gerçekleşecek madencilik faaliyetleri daha verimli bir şekilde yürütülebilecek. Sektör daha donanımlı elemanlar istihdam etme imkanı bulacak. Gençlerimizde artık işsizlik korkusu yaşamayacak bu alanda eğitim alanlar” değerlendirmesinde bulundu.

CEZERİ YEŞİL TEKNOLOJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de ilk çevre dostu 23 milyon 600 bin TL bedelle inşa edilen Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Sincan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü binalarda enerji verimliliğinin arttırılması projesi kapsamında hayata geçirildi. Okul binasının kapalı alanı 21 bin 940 metrekare, 26 derslik, 10 atölye, 6 laboratuvar, 1 kütüphane, 120 kişi kapasiteli konferans salonu var. 52 oda ve 147 kapasiteli bir pansiyondan oluşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisini kullanıyor. Rüzgar türbini bulunuyor ve yıllık harcamasının yüzde 80’ini kendisi karşılıyor. Türkiye’de de bence Avrupa’da da ilkler arasındadır diye düşünüyorum.”

“SENEYE İNŞALLAH BUNUN SAYISINI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ise, “Madencilik sektörünün yılda ortalama yaklaşık 11 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğimiz, yer altı kaynaklarımızın hakikaten çok daha fazla ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi reel ekonomiye kazandırabilmesi ama bunu ete kemiğe büründürürken en önemli ihtiyacımız olan noktaların başında gelen insan kaynağını en doğru, donanımlı şekilde sektöre kazandırılması için gerekli ihtiyacı ortaya koyacak olan okullarımızda bunun devreye alınmasıydı. Yerlileşme diyoruz, kendi insan kaynağımız diyoruz, kendi sahip olduğumuz değerlerin çok daha fazla çok daha etkin kullanılmasından bahsediyorsak eğer bunun ilk adımlarından birisi olan 11 tane ilimizde 1 ilimizde 2 tane açalım dedik. Ama bu başlangıç. Seneye inşallah bunun sayısını daha da arttıracağız. Bu noktada biz maddi manevi MEB özelindeki devlet okullarımız özellikle Bakanlığımız nezdinde ortaya koyulacak destekle laboratuvarlara teknik ekipmanlar modern anlamda ihtiyacımız olan her türlü ekipmanların sağlanacağı bir şekilde çok donanımlı okullar ortaya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

"CEZERİ OKULUMUZ TÜRKİYE İÇİN DE AVRUPA İÇİN DE ROL MODEL VE ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNOLOJİ YENİLENEBİLİR ENERJİ OKULU DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEBİLECEK OKULLARDAN BİR TANESİ"

Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene ilk oldu. Bu sayı yeterli değil. inşallah seneye bu sayıyı daha da fazla arttırarak özellikle de sadece Bakanlığımız noktasında değil, sektörümüzün hayırsever firmalarını da bu işin içine sokarak taşın altına ellerini koyarak hem teknik ekipman desteği devlete yardım, gençlerimize burs, onların eğitimi noktasında da işin içine entegre ederek dolayısıyla bir nevi daha ortaöğretimden bu arkadaşlarımızı inşallah sahip olacakları zanaat noktasında istihdam noktasında bir ekosistemin içine dahil etmekle ilgili süreçten bahsediyoruz. Son noktada Sayın Bakanımızın bahsettiği Cezeri Okulumuz çok önemli bir okul. Türkiye için de Avrupa için de çok rol model ve çok önemli bir teknoloji yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilebilecek okullardan bir tanesi. Ankara’da ilki oldu. İnşallah bunun sayısını da farklı illerde de arttıracağız. Ekolojik denge, yenilenebilir kaynaklar açısından da çok farklı teknolojilerin daha ortaöğretim düzeyinde gençlerimizin eğitim almasıyla farkındalık ve altyapısının geliştirilmesi noktasında da rol model bir okul. İnşallah bunun da sayısını arttıracağız. Çünkü Türkiye’de önümüzdeki dönemde bu attığımız yenilenebilir enerji güneş, rüzgar, madencilik alanında, jeofizik mühendisliği, jeokimya mühendisliği, maden mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili bölümler orta öğretimden itibaren liseden üniversiteden itibaren çok daha popüler meslekler olacak.”

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve Bakan Albayrak, Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünü imzaladı.

Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan