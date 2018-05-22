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iha.com.tr »
Eğitim »
MEB sınav giriş belgelerini açıkladı
22 Mayıs 2018 18:31
MEB sınav giriş belgelerini açıkladı
Son dakika... MEB, sınavla öğrenci alacak liseler için sınav giriş belgelerini E-okul sisteminden açıkladı
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22 Mayıs 2018 18:31
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