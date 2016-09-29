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MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıklandı! (Tıkla-öğren)

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sözleşmeli öğretmen adaylarının mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıklandı! (Tıkla-öğren)

29 Eylül 2016 10:06

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Ekim'de atanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için mülakat sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Sonuçları www.meb.gov.tr adresine girerek öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, itirazlarını 29 – 30 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında yapacaklar. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayla 5 bin sözleşmeli öğretmenin daha atayacaklarını açıklandı. 

SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ>>>

İTİRAZLAR 3 EKİM'DE SONUÇLANDIRILACAK

Alınan itirazlar, 3 Ekim'de sonuçlandırılacak. Adayların atama tercihleri, 4-7 Ekim arasında alınacak ve 10 Ekim'de sonuçları açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HANGİ İLLERE ATANACAKLAR

Adıyaman-Ağrı-Aksaray-Amasya-Ardahan-Artvin-Bartın-Batman-Bayburt-Bingöl-Bitlis-Çanakkale ( Gökçeada ve bozcaada )-Çankırı-Çorum-Diyarbakır-Elazığ-Erzincan -Erzurum-Giresun-Gümüşhane-Hakkari-Iğdır-Kahramanmaraş-Karabük-Karaman-Kars-Kastamonu-Kırıkkale-Kırşehir-Kilis-Malatya-Mardin-Muş-Nevşehir-Niğde-Ordu-Osmaniye-Rize-Samsun-Siirt-Sinop-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Tunceli-Van-Yozgat-Zonguldak

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları


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