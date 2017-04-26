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MEB, TEOG sınavı soru ve cevaplarının yarın açıklanacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TEOG merkezi ortak sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağını açıkladı.

MEB, TEOG sınavı soru ve cevaplarının yarın açıklanacağını duyurdu

26 Nisan 2017 11:22

Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıflara yönelik 2. dönem TEOG merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak. Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak” denildi.  

Selçuk Böke

Etiketler: MEB, TEOG, teog soru ve cevaplar


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