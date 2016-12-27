Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' projesi ile 23 ilde lise öğrencileri Türk edebiyatı eserlerini okumaya teşvik edilecek. Lise 10'uncu ve 11'inci sınıflardaki gönüllü öğrenci ve öğretmenlerden oluşturulan okuma gruplarıyla ilgili bilgi veren MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, bunun çok sivil bir yapılanma olduğunu belirterek, Prof. Dr. Sami Güçlü’nün 2012 yılında Sakarya’da bir grup öğrenciye bir yazarın bütün kitaplarını okuyarak onu anlamaya dönük bir çalışma başlattığını ve bu projeyi daha sonra birlikte yürütmeye başladıklarını anlattı.

"23 yerde okuma grupları başladı. 500 öğrenci şuanda var"

Erdem, "Bu yıl Bakanımız İsmet Yılmaz bu projeyi himayelerine aldı. Bir vakıf bir dernek yok karşıda ‘Anadolu Mektebi’ adını koyduk. Sami Güçlü’nün başkanlığında çalışma ekibiyle 23 yerde okuma grupları başladı. 500 öğrenci şuanda var. Vefatının 80. yılında Mehmet Akif’i anıyoruz. Onun yazdığı üç kitabı ve hakkındaki 33 kitabı okuyorlar. Onun bir yönünü, öğrencilik, öğretmenlik yönünü, baytarlığını, milli mücadeledeki kahramanlığını, İstiklal şairi olarak birçok yönü var onu anlatıyorlar. Gerçekten okunan kitaplar içinde en önemlisi Milli şairimiz Mehmet Akif ve bugün de Sayın Bakanımızın da nezaketiyle katılımıyla güzel bir anlam gerçekleştirdik. Yarın da devam edecek Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı Bey katılacak ve sadece burada değil Ankara’da birçok okulda 40’ın üzerinde öğrenci, bu çocuklar lise öğrencileri 10’uncu, 11’inci, 12’inci sınıf panellerle Mehmet Akif’i anlatacaklar" şeklinde konuştu.

"Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz Akif’i anlatmaya devam edecekler"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Sami Güçlü ise bugün Türkiye’nin birçok yerinde Mehmet Akif’in anıldığını söyleyerek, "Ankara’da bu anmalardan birisinde bulunuyoruz. Ama bu anma diğerlerinden çok farklı. Bugüne kadar Akif ile ilgili çalışma yapan akademisyenler, yazarlar, sanatçılar buluştular. Bugün bu salonda Akif’i okuyan ve kendi anladıkları ölçüde belli bazı konuları seçip Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu bir ortamda anladıkları Akif’i anlattılar. Bu sadece Ankara’da ilk toplantı. Bunun dışında 10 ayrı yerde çok farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz Akif’i anlatmaya devam edecekler. Asım olma yolunda niyet gösteren yola çıkan öğrenciler onu okuyarak, anlayarak Akif’i kendilerine yönelik olarak söylediklerini içselleştirerek bir hayat yoluna çıkıyorlar. Onlar dünyalarını Akif’in temel özellikleriyle doldurarak hayat kuracaklar inşallah" açıklamasında bulundu.

Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy için buluştu

Proje kapsamında Ankara´da düzenlenen Mehmet Akif Ersoy konulu programa 180 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy konulu panelde Bakan Yılmaz´ın karşısında konuşma yaptı.

Pelin Üzek

