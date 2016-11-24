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MEB’den TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan 1. dönem merkezi ortak sınavlarının yurt içinde 970 sınav merkezinde 16 bin 235 okul/binada, 93 bin 342 sınav salonunda 1 milyon 190 bin 4 öğrenciye, yurt dışında ise 14 sınav merkezinde (7 ülke), 21 okul/binada, 72 sınav salonunda 822 öğrenciye uygulandığını bildirdi.

MEBden TEOG açıklaması

24 Kasım 2016 16:21

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, TEOG kapsamında 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan 1. dönem merkezi ortak sınavlarının sorunsuz gerçekleştirildiği belirtilerek, “Ortak sınavlar, yurt içinde 970 sınav merkezinde 16 bin 235 okul/binada, 93 bin 342 sınav salonunda 1 milyon 190 bin 4 öğrenciye, yurt dışında ise 14 sınav merkezinde (7 ülke), 21 okul/binada, 72 sınav salonunda 822 öğrenciye uygulanmıştır. 10 bin 645 öğrenci, engellerinden dolayı tek kişilik salonda sınava alınmıştır. Bu öğrencilere 15 dakika ek süre kullandırılmıştır” denildi.

"Soru ve cevapları içeren videolar Eğitim Bilişim Ağı'nın www.eba.gov.tr adresinden yayımlanmıştır"
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Birinci ve ikinci gün oturumlarının soru ve cevap anahtarları odsgm.meb.gov.tr internet adresinde, sınavının soru ve cevaplarını içeren videolar ise Eğitim Bilişim Ağı'nın www.eba.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. Herhangi bir mazeretinden dolayı sınava giremeyen öğrenciler mazeretlerini okul müdürlüklerine belgelendirdikleri takdirde 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde sadece il merkezlerinde yapılacak olan mazeret sınavına alınacaktır. Okul müdürlükleri mazeret sınavına girecek öğrencilerin bilgilerini en geç 5 iş günü içerisinde e-okul sistemine işleyecektir. Mazeretleri e-okul sistemine işlenmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Sınavlarda görev yapan başta öğretmen ve idarecilerimiz olmak üzere bütün görevlileri teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz.” 


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