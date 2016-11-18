MEB’den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları amacıyla kazanım kavrama testleri ve değerlendirme sınavları hazırlayan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, PDF formatında YGS deneme sınavı hazırladı. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınava hazırlanmaları, sınav kaygılarının düşürülmesi ve sınav pratiğinin oluşturulması için 1. Değerlendirme Sınavı, yarın saat 10.00'dan itibaren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacak.

Tüm sınıf düzeylerinde hazırlanan kazanım kavrama testleri ile değerlendirme sınavlarına http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar adresinden ulaşılabilecek.

Abdullah Sarıca