MEC Vakfı’nın 12’nci Uluslararası Kurban Organizasyonu başladı

Dünyanın dört bir yanındaki hayırseverlerden alınacak vekaletlerle kesilecek vacip, adak veya akika (yenidoğan çocuk için şükür amacıyla kesilen) kurbanlar; 15 bin kilometre uzakta, 15 bin adada yaşayan Endonezya'da dağıtılacak. Dünyanın dördüncü büyüğü olan 250 milyonluk nüfusunun 100 milyonu günde 1 doların altında gelirle açlık sınırının altında yaşayan Endonezya'daki yüzbinlerce aileye, kurban etleri aracı kuruma bırakmadan ilk elden teslim edilecek.

MEC Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Bu yılki organizasyonumuzda küçükbaş kurban bedeli 240 Avustralya Doları (Yaklaşık 640 TL) olarak belirlenmiştir. Sadece internet üzerinden gerçekleştirilecek vekalet işlemleri ve detaylı bilgi için 100bintebessum.org adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.