Akşam saatlerinde başkent Bakü’ye gelen TBMM Başkanı Karaman, ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi’nde konuk Meclis Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı, Kazakistanlı mevkidaşı Nurlan Nigmautlin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kahraman 3 günlük Azerbaycan programı kapsamında yarın TÜRKPA’nın hizmet binasının açılış törenine katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile görüşecek.
Kamil Nadirli