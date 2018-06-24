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Meclis Başkanı İsmail Kahraman oyunu kullandı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, oyunu Ankara'da kullandı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman oyunu kullandı!

24 Haziran 2018 11:48

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için Çankaya İlkokuluna geldi. Vatandaşlarla birlikte sıraya giren Kahraman, oyunu 1146 nolu sandıkta kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, “Hayırlı olsun. Tarihi bir seçim. Her seçim önemli ve sandık ne derse o olacak. Türkiye, demokrat bir ülke olarak, Cumhuriyet devleti olarak ilelebet yola devam edecek. Herkes için, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.  

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın - İbrahim Berat Yılmaz 

 

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