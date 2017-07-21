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Meclis Başkanı Kahraman: Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu belirterek, “Korkuyorlar, varlığından korkuyorlar. Dünyaya meydan okuyor” dedi.

Meclis Başkanı Kahraman: Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir

21 Temmuz 2017 21:03

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de Birlik Vakfı tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen akşam yemeğine katılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz zaferinin tüm Türkiye’nin olduğunu söyledi. Kahraman, “Bu 15 Temmuz zaferi hepimizin. Dünyaya büyük bir ders verdik. Bana geliyorlar, geçmiş olsun diyorlar. Gönül coğrafyamız hemen geldi. Fakat bu kuklayı kullananlar hesapta ahtapot bir ay sonra gelmeye başladı. Ve geldiklerinde geçmiş olsun, darbe geçirdiniz, üzgünüz, gerisini söylemiyorlar. Cümlenin sonuna üç nokta konur ya işte gerisi içlerindedir. O ne, üzgünüz, 40 yıllık emeğimizi boşa çıkarttınız. İlerleyeceğiz, yürüyeceğiz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir”

Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dünya lideri olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Kahraman, “Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Korkuyorlar, varlığından korkuyorlar. Dünyaya meydan okuyor. Kıymetinin bilinmesi lazım. Şimdi bir anayasa değişikliği oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemi var; Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD çıkıyorlar sakın ha bu sistem kötü olur. Bu anayasa sizin için iyidir. Ya sanane. İyi ise istemen lazım. Şu dış dünyaya bakın aman ha size yaramaz. Sakın değiştirmeyin. Dört ayda bir hükümet düşsün, iki buçuk ayda düşsün, 20 günde düşsün, girin birbirinize. Ne kadar dost bunlar. Çok iyi olacak Türkiye, Meclisi çok güçlü olacak” şeklinde konuştu.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kahraman’a konuşmasının ardından anfora hediye ederken, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız da el dokuma halı hediye etti.

Coşkun Sağlamdin 

 


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