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Meclis Başkanı Kahraman telefonları karıştırdı

Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, muhabirin ses kaydı için masanın üzerine bıraktığı telefonu kendi telefonu zannederek cebine koydu. Koruma polisinin uyarısı ile İsmail Kahraman, telefonu cebinden çıkararak muhabire verdi.

Meclis Başkanı Kahraman telefonları karıştırdı

21 Temmuz 2017 17:19

TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’tan şehir ile ilgili bilgiler alırken Valilik anı defterine günün anlam ve önemine ilişkin yazı yazdı. Valilik makamında yapılan hazırlığa dikkat çeken Meclis Başkanı İsmail Kahraman "Orada kutular falan görüyorum" diyerek ayağa kalktı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, masanın üzerine yerel bir gazete muhabirinin ses kaydı almak için koyduğu telefonu kendi telefonu zannederek cebine koydu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı hediyeleri kabul ettiği sırada koruma polisi, kulağına eğilerek 'Bu sizin telefon değil efendim' diye uyardı. Uyarı sonrasında İsmail Kahraman, cebine koyduğu telefonu çıkararak muhabire verdi. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: ismail kahraman, telefon


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