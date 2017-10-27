Meclis Başkanı Siber, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’yı kabul etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi. Bakan Kaya, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edildi. Bakan Kaya, sonrasında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’le görüşme gerçekleştirecek.

Ardından Surlariçi bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bakan Kaya, Umut Derneği organizasyonuyla kadınlarla buluşma programına katılacak. Bakan Kaya, sonrasında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Saner’in onuruna vereceği yemeğe katılacak. Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ve SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret edecek olan Kaya, Lapta’da Elişi Kooperatifi üyesi hanımlarla buluşma gerçekleştirecek. Bakan Kaya, son olarak da Lapta Huzurevini ziyaret edecek.

Bakan Kaya, “Birçok alanda ortak çalışmalarımız var. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler alanında ülkemizin tüm insanlarına hizmet etmek için çalışıyoruz gece gündüz. Kıbrıs halkının da bu noktada yanındayız” dedi.

Türkiye’nin sosyal politikalar alanındaki dönüşümüne değinen Kaya, “Türkiye’nin sessiz devrim dediğimiz iktidarlarımız dönemindeki dönüşümü sosyal politikalar alanında insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla gerçekten çok büyük işlere imza attık” dedi.

Sosyal politikaların devletlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Siber, sosyal devletin, kişilerin doğduğu günden ölünceye kadar kendisini güvende hissetmesi demek olduğunu, bu nedenle sosyal politikalara önem verilmesi gerektiğini belirtti. Siber, yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin tecrübesini KKTC’ye aktarmasının ve işbirliğinin halkın yaşam kalitesine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Yüz yüze temasların bu anlamda çok önemli olduğunu belirten Siber, sorunları karşılıklı dile getirip çözüm arayışında bulunmanın halkı daha ileriye götüreceğini vurguladı.