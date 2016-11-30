MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul’da Adana’da kız öğrenci yurdunda çıkan yangına değinerek, “Adana’nın Aladağ ilçesinde bir ortaöğretim özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve 1 eğitmenin hayatını kaybetmesi, 22 öğrencinin de yaralanması bütün ülkemizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu, âdeta katliam çapında bir felakettir. Bu elim faciada hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına, Adana’ya ve bütün Türk milletine başsağlığı diliyor, yaralı öğrencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Acımız tarifsizdir, kelimeler kifayetsizdir” ifadelerini kullandı.

Akçay, Konya’nın Taşkent ilçesinde 2008 yılında öğrenci yurdunda çıkan patlamaya işaret ederek, “Sekiz yıl önceki faciadan ders alınmamış olduğunu dün Adana’da bir kez daha gördük. Bundan sonra da memleketimizin dört bir yanına yayılan bu özel yurtlardan facia haberlerini duymaya devam mı edeceğiz? Öğrencilerimizi, ülkemizin geleceği evlatlarımızı teslim ettiğimiz bu yurtlarda hiç mi denetim yapılmaz? Yangının nasıl çıktığı, içi ahşap kaplı iki katlı yurt binasını nasıl sardığı en kısa sürede netleştirilmeli, sorumlular ve denetim görevini suistimal edenler mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır” şeklinde konuştu. Akçay şunları kaydetti:

“Devlet görevini yapacak; bu çocuklar eğitimleri için yurtlarda kalmak zorundaysa bu yurdu devlet yapacak. Çocuklarımızı birtakım yapılara; lobi, cemaat, tarikat vesairenin kucağına bırakmayacak. Öte yandan, mademki devlet kısa vadede bu yurtları yapamıyor, o zaman mutlaka en iyi şekilde denetimini yapacak. Devletin ne idüğü belirsiz, informel yapılara terk ettiği alanlardaki hizmetleri denetleyemezseniz, düzenleyemezseniz yeni Somalarla, yeni Taşkentlerle, yeni Siirt-Şirvanlar ve yeni Aladağlar yaşamaya devam ederiz.”

HDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FİLİZ KERESTECİOĞLU

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise, Aladağ’da büyük bir facia yaşandığını ifade ederek, “Öncelikle sorulması gereken üç soru var: İlk soru, bu çocukların orada ne işi vardı? Şimdi, mesele denetim meselesi değil sadece, bu çocukların orada ne işi vardı, bunu sormak istiyoruz. Çünkü 11-14 yaş arasındaki çocuklar bu çocuklar ve aslında izin, ortaöğretime yani ilköğretimde böyle bir izin verilmesi, böyle bir yetki söz konusu değil. Dolayısıyla lise ve üniversite çağındaki çocuklar için ancak özel öğrenci yurtları açılabilecekken bu yaştaki çocukların orada ne işi vardı? O nedenle kimse ‘ihmali olan varsa’ demesin. Başta ihmali olan şey, şu anda iktidarın çocuk politikalarıdır” diye konuştu.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yangına değinerek, “Gerçekten vicdanların kabul edebileceği düzeyin çok üstünde bir acı yaşıyoruz. Buradan siyaset yapmayacağız; kız çocuklarımızın cenazeleri orta yerde, hastanede hâlâ yaşam mücadelesi veren evlatlarımız var ama Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve sayın milletvekillerinin taziyeden başka sorumlulukları da var. Terör olur, şehitler olur, can kayıpları olur; geliriz, burada taziye, taziye, taziye. Allah’tan rahmet dileriz, yakınlarına başsağlığı dileriz. Çok büyük görev kusuru ve denetim zafiyeti olduğu kesin olan böyle yangınlar, facialar olur; geliriz, burada ’Çok üzüldük, vah vah, içimiz acıdı’ deriz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yarın Genel Kurul’da konuşacağım. 2005’te bu kürsüden uyarmışız; ortaöğretim yurt sorununun Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu; en can yakıcı sorun olduğunu; kimi cemaat, örgütlenme, vakıf, dernek vesaire üzerinden öğrencilerin barınma sorunlarını bu yurtlarla bu şekilde çözmenin devletin sorumluluğunu ihmal etmesi anlamına geldiğini söyleyegelmişiz” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise şöyle konuştu:

“Adana Aladağ’da öğrenci yurdunda çıkan yangın neticesinde yaşamını yitiren çocuklarımıza ve yurt görevlisine ben de AK Parti Grubu adına Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük, yüreğimiz yanıyor. Millet olarak bu acıyı yaşıyoruz. Önce çocuklarımızın ailelerine, sonra milletimize sabırlar diliyorum. Tabii, AK Parti iktidarı olarak bu olayın takipçisi olacağımızı buradan belirtmek isterim. Adli ve idari tahkikat sürecini yakından takip ediyoruz. Olayın meydana geldiği bilgisi ulaşır ulaşmaz Başbakan Yardımcımız, ilgili bakanlarımız ve bölge milletvekillerimiz mümkün olan en kısa süre içerisinde olay yerine intikal etmişlerdir, gereken incelemeler hâlen yapılmaktadır. Burada ihmali olan kim olursa olsun statüsüne, konumuna bakılmaksızın gereken işlemler yapılacaktır. Olayla ilgili idari süreçle birlikte hukuksal süreç de bağımsız yargı tarafından başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltıların olduğu bilgisi kamuoyuna duyurulmuştur. Bu acı hadise detaylı bir şekilde araştırılacak, kusuru ve ihmali olanlar cezalandırılacaktır.”