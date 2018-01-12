Meclis Hastanesi önünde kendini ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, Meclis Hastanesi önüne elindeki 1.5 litrelik benzin bidonuyla gelen S.A. (39) maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi. İnşaat işçisi olan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S. A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansların ilk müdahalesinden sonra, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.