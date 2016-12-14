Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2016 yılı son toplantısında teröre lanet yağdı. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gözü dönmüş terör örgütü geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçının hemen ardından Vodafone Arena Stadı yakınlarında çevik kuvvet ekiplerini hedef alan hain saldırı gerçekleştirdi. İstanbul’da meydana gelen bu hain saldırı, yalnızca İstanbul’u değil, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İçimizi burkan, hepimizi derinden etkileyen bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin sabrını sınayan bu hain saldırıları nefretle kınıyorum. Hain saldırıda iki tane Manisalı kardeşimizi de yüreklerimize gömdük. Allah rahmet eylesin. Cennet, mekanları olsun. Bu duygularla İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden şehit polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Meclis üyelerinden ortak deklarasyon

Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından Mecliste grubu bulunan partiler ve bağımsız meclis üyeleri de ortak deklarasyon yayınladı. Meclis Üyeleri adına deklarasyonu okuyan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Milletimiz, eli kanlı terör örgütünün hainliğini geçtiğimiz Cumartesi günü bir kez daha yaşamış, gerçekleşen alçak bombalı saldırıda Anadolu Ajansı’ndan alınan son bilgilere göre, 30’u polis, 9’u sivil olmak üzere 39 vatandaşımız şehadete ulaşmıştır. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk Milleti, iç ve dış hainleri de tarihinin her döneminde görmüş, ancak büyük Türk milletinin kararlı tutumu ve gösterdiği birlik ve beraberlikle bu hainler emellerine ulaşamamışlardır. Geçmişte hain emellerine ulaşamayan bu aşağılık kuklalar, bugün de ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemeyecek, et ve tırnak olan Türk milletini ayrıştırmaya gücü yetmeyecektir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle 80 milyon Türk, bir avuç alçağa ödün vermeyecektir” dedi.

“Milletimizin başı sağ olsun”

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bizler, siyasi kaygılarımızı, düşüncelerimizi ve çekincelerimizi bir tarafa bırakıyor, hain terör örgütlerine karşı bir ve beraber olduğumuzu buradan tüm Manisa halkına ilan etmek istiyoruz. Bize diz çöktürmek, bizi teslim almak isteyenlere, iç ve dış hainlere karşı hep birlikte duruyoruz. Terörün ve teröristin geleceğimizi karartmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gün, birlik olma günüdür. Bu topraklarda kader birliği yapmış, ortak geçmişe sahip, ortak bir geleceğe umutla bakan, kardeşliğe inanmış bizler için bu memleket ilelebet vatanımız olarak kalacaktır. Rabbim vatanını seven her ferdin kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi daim kılsın. Bu duygularla İstanbul’daki hain saldırıyı nefretle kınıyor tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.