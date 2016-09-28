Alınan bilgilere göre, ‘PKK/KCK üyeliği’nden aranma/yakalama kaydı bulunan ve dosya kapsamında firar durumda olan Habip Topgac için Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediyede encümen olarak görev de yapan Topgac, Battal Topgac adına düzenlenmiş sahte kimlikle Erciş istihbarat birimlerinin takibi ve desteği ile Muradiye TEM ekipleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma sonucu Çaldıran polisi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Topgac, çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" sucundan tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine gönderildi.

