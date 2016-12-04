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Meclis’te bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor.

Mecliste bütçe maratonu başlıyor

04 Aralık 2016 14:39
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor - Tıkla İzle

Aralıksız 12 gün sürecek 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmeleri yarın başlıyor.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından 6 Aralık Salı günü birinci tur gerçekleşecek. Birinci turda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi birimlerin bütçeleri görüşülecek.

7 Aralık Çarşamba günü ise, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, TİKA

gibi birimlerde bütçe görüşmeleri yapılacak. Görüşmeler yoğun bir şekilde hafta boyunca devam edecek.

ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

TBMM’ye bütçe görüşmeleri süresince, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için görevliler hariç, ziyaretçi alınmayacak.

Etiketler: Bütçe Kanunu Tasarısı


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