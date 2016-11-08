TBMM Genel Kurulu’nda DEAŞ’a yardım tartışması çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hükümetin DEAŞ’a yardımda bulunduğunu iddia etti ve MİT TIR’larının yakalanması ile Reyhanlı ve Cilvegözü patlamalarını hatırlattı.

Tanal’ın iddiaları üzerine söz alan Şimşek, Türkiye’nin DEAŞ’ı resmi kararname ile terör örgütü ilan eden ilk ülke olduğunu hatırlatarak, “Bakanlar Kurulu kararıyla DEAŞ’ı terör örgütü ilan eden ilk ülke biziz. Bugün DEAŞ ile sahada en etkin mücadeleyi veren ülke biziz, DEAŞ’a Cerablus ve Dabık’ta son veren ülke biziz. Bugün PKK terör örgütüyle en güçlü mücadeleyi hiçbir dönemde olmadığı kadar veren ülke biziz. Terör küresel bir sorundur, teröristin, terörün iyisi, kötüsü olmaz. Hükümetimizin tavrı açık ve nettir. Bu konuda söylenenleri doğrusu şaşkınlıkla izliyorum. Açık ve net olarak söylüyorum; terör nereden gelirse gelsin, hangi etnik, mezhep eksenli olursa olsun terör terördür. Dünyanın her yerinde böyledir. Terörle mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.