TBMM Katip Üyesi ve Ankara Milletvekili Hakverdi, Öğrenci Veli Derneiği (Veli-Der) üyesi öğrenci velileri ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenlemek istedi. Fakat TBMM Güvenliğini sağlayan polis memurları Veli-Der üyelerini basın toplantı salonuna almak istemedi. Bunun üzerine TBMM Güvenliğini sağlamakla görevli polisler ve Hakverdi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yapan Hakverdi, her zaman olduğu gibi misafirleriyle basın açıklaması yapmak istediğini belirterek, “Bugüne kadar böyle bir pratik hiç yaşanmadı. İlk defa bana yapıldı. Ama bunun devam etmesini istemiyorum" dedi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hakverdi, velilerin basın toplantısı salonuna alınmadığına ilk kez şahit olunduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Hiçbir milletvekili kapı altında basın açıklaması yapmamıştır. Bana deniliyor ki ‘Siz tek başınıza içeri girebilirsiniz, basın açıklaması yapabilirsiniz. Konunun muhataplarını, misafirlerinizi içeri almayız’ Peki bugüne kadar böyle bir uygulama yapıldı mı? Maalesef cevap veremedi. Meclisin böyle bir pratiği olmadı. Benim misafirlerime bu pratiği yaşattılar. Veliler sorunlarını anlatacaktı. Bugünkü misafirlerime de izin verilmedi. Şimdiye kadar konunun muhatapları içeri girmiş, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra dağılmışlar. Bu uygulama keyfidir, Bu uygulama sadece benim misafirlerime yapılmaya başlanmıştır. Biz divan’da böyle bir karar almadık. Bu uygulama keyfidir. Bu sadece bize özeldir. Biz bunun hesabını her yende sormaya devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. İçeri girmeyişimin sebebi misafirlerimin güvenliğidir. Başka bir sebebi yoktur.”