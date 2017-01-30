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Meclis'te haberleşme giderlerine üst sınır getirilecek

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’lik haberleşme gideriyle ilgili değerlendirmede bulunan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, bu harcamalara üst sınır getirileceğini ifade etti.

Mecliste haberleşme giderlerine üst sınır getirilecek

30 Ocak 2017 16:15

Adıyaman Valiliğinde açıklamalarda bulunarak TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in haberleşme gideriyle ilgili konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, “İsim olarak bunları zikretmeyi çok uygun bulmuyorum ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde iletişim giderleri bellidir. Her bir milletvekillerinin iletişim giderleri aylık, 2 aylık sınırlıdır bir üst sınırı vardır. Başkanlık divanı üyeleri için meclis idari görevleri de yürüttükleri için bir üst sınır bugüne kadar ön görülmemiş.

Artık bunun makul bir şekilde sınırlandırılmasını düşünenlerden biriyim. En son 2017 yılının geçtiğimiz hafta içerisinde başkanlık divanı toplamıştım. Başkanlık divanında da kısmen bu konuda tartıştık ve öyle bir karar aldık. Bundan sonra ilk divan toplantısında mutlaka bu konunun bir gündem maddesi yapılması ve bu konuyla ilgili makul bir sınırın çizilmesi gerektiğini o toplantıda da ifade ettik. Arkadaşlarımız meclis idare personelleri konuyla ilgili bir hazırlık yapıyor. Başkanlık divanı toplantısında mutlaka makuliyeti aşmamak lazım. Sonuçta bir sınır tanımlanmamış olabilir evveliyatında ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir. Hiçbir hak iyi niyet kurallarına bağdaşmayacak şekilde kullanılamaz.

Dürüstlük ilkelerine aykırı kullanılmaz. Suistimal edilmez. Ancak her şeye rağmen bir takım aşımlar olmuş makul düzeyi aşan limitler olmuş bazı milletvekillerimiz tarafından olmuş, başkanlık divanı üyeleri tarafından olmuş. Dolayısıyla asıl olan bundan sonraki süreçlerde bunu bir limitle sınırlamaktır. Başkanlık divanın çalışmaları üyeleri ve idari görevlilerini de düşünerek mutlaka orada da bir sınırın olması gerektiğini düşünüyorum. Konuyla ilgili gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah yeni başkanlık toplantısında ara gündem maddesi yaparak başkanlık üyeleri için de limit belirleyeceğiz üst sınır koyacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(Cihan Kizir / İHA)

Etiketler: elif doğan türkmen, haberleşme giderleri, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın


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