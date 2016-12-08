TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım eleştirilerinin odağında siyasi iktidarın uygulamaları olduğunu belirterek, “Bu nedenle siyasi iktidarı eleştiriyoruz. Biz siyasi iktidarın yaptığı iş ve işlemlerden ötürü başka bir yapıyı veya organizasyonu hedefe oturtma gereksizliğiyle uğraşmıyoruz ve sözümüzün arkasındayız. O ‘öfkeli çocuklar’ deyip masumlaştırdığınız ve yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş yapıyla ilgili daha son birkaç aydır eleştiri hakkında bulunabiliyorsunuz. Daha DAİŞ’i eleştiremediniz yıllarca be” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, "Bu ülkede PKK’ya da, DAİŞ’e de en kapsamlı operasyonları yapan iktidar AK PARTİ iktidarıdır. Bizden önce de PKK’ya karşı çok önemli operasyonlar yapılmıştır. DAİŞ bu dönemde ortaya çıktığı için buna karşı da en önemli operasyonları yapan ülke Türkiye’dir. Şu an Suriye’de yürütülen operasyonlarla DAİŞ’in neye uğratıldığı da ortaya çıkmıştır. Açık bir şekilde PKK’ya, KCK’ya tek laf söyleyemiyor, teröriste terörist diyemiyor, PKK’ya terör örgütü diyemiyor, çıkmış buradan demokrasi havarisi kesiliyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar, öyle bir şey yok. Bunu size bu kürsüden yaptırtmayız, PKK’nın sözcülüğünü yaptırtmayız sizlere. Bu ifadeyi Türkiye Cumhuriyeti Meclisinde kimse kullanamaz arkadaşlar.”

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca’nın kürsüden HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın ipad’den görüntüsünü izletmesi üzerine tartışma çıktı ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi oturuma ara verdi.