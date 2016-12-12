TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurulda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 10 Aralık’taki bombalı saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temennilerinde bulundu. Akdağ, “Bakan arkadaşlarımızla birlikte 24 saate yakın bir süre bombalamalardan sonra sahada olduk. Bunları yaşamadan, yoğun biçimde görmeden, aileleri, çocukları, anneleri, babaları, kardeşleri, onların duygularını yaşamadan burada gelip barış diye, demokrasi diye konuşanlar aslında beyhude konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde görevli Hemşire Özlem Şeko’nun yazdıklarından bahseden Akdağ, “Buraya çıkıp demokrasiden, demokratik siyasetten, barıştan bahsedenler, kendilerini aptal yerine koyan, aptal rolünü oynayan Avrupalı politikacıları kandırabilirler. Onları kandırdıklarını sananlar, ne bizi ne de aziz Türk milletini kandırabilirler. İradeniz sizin elinizde değil. İradeniz o bombayı oraya koyanların elinde. Çünkü iradeniz elinizde değil. Bu çağrıların boşa çıkacağını bilerek çağrı yapıyoruz. Gücünüz, iradeniz yok. Demokrasiden bahsediyorsunuz ama siz aslında demokrasinin yanından bile geçemediniz. Bir kere burada PKK terörünü lanetleyemediniz. Gözaltına alınan veya tutuklanan milletvekillerinden bahsedenler var. Bu Meclisin çatısı altına ‘dokunulmazlıkları kaldırın’ diye getirenler sizler değil misiniz? Bu Meclisin iradesi değil midir ki dokunulmazlıkları kaldıran. Demokrasiden bahsediyorsanız bu Meclisin iradesine saygı göstereceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal olarak hukuk çerçevesinde kendi önüne gelen dosyaları almış, incelemiş ve hukuka ‘Buyurun yargılayın’ şeklinde irade beyanında bulunmuştur. Bahsettiğiniz demokrasi nereye gitti? Sıra buraya gelince o demokrasiyi aklınıza getirmiyorsunuz. Bu çatı altındaki bütün milletvekillerinin birinci görevi, milletin iradesi dışında irade tanımamaktır” dedi.

44 şehitle birlikte gerçeklerin çok acı olduğunu söyleyen Akdağ, “Bizimle beraber siz de hissetmek zorundasınız. Öyle terörist cenazelerinin tabutları altına girmekle hissettiğiniz acıyı burada hissetmediğiniz müddetçe demokrasiden bahsetmeyin, doğru konuşmuyorsunuz. Aziz Türk milleti tarihi boyunca ateş sağanaklarını kahramanca göğüsledi. Bu millet vatanı için yılmadı, yakınmadı, kavgadan dönmedi. Bugünkü alçak saldırıları kardeş dayanışmasıyla yiğitçe püskürtecektir. Bedeli eksiksiz ödedik” şeklinde konuştu.

Bakan Akdağ'ın konuşmasının ardından söz alan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanının muhatabı terör örgütü değildir. Ya bakan olduğunuzu bilmiyorsunuz ya da sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz. Bize iradeden bahsediyorsunuz. Bu imzaları neyi görüp imzaladınız. Yarın burada anayasa oylaması yapılacak. Milletvekillerinin pusulalarına komiser koyup bakacak mısınız bakmayacak mısınız” ifadelerini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da, Kuran’ın referans alınmasından bahsettiklerini söyleyerek, Nisa Suresi'nin 59. ayetinden örnek verdi. Aslan, “Kur'an’ı hakem yapalım. İncil, Zebur, Tevrat, Hinduizm, neyi istiyorsanız hakemi kabul edin. Biz size Kur'an’a buyurun diyoruz” dedi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, tartışmalarının devam etmesi üzerine oturuma 20 dakika ara verdi. Oturuma ara verilmesinden sonra da tartışma devam ederken, milletvekillerinin birbirlerini ittirdikleri görüldü.

Ahmet Umur Öztürk