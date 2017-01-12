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Mecliste sinirler gerildi! İşte kabul edilen maddeler

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci gün görüşmeleri yine kavgalı geçti. Teklifin ilk gün oylamasında 3 madde kabul edildi.

Mecliste sinirler gerildi! İşte kabul edilen maddeler

12 Ocak 2017 09:11

3. madde kabul edildi

18 yaşa seçilme hakkı getiren madde 341 oyla kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda,anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 18 yaşa seçilme hakkı getiren 3. madde 139 ret oya karşılık 341 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliğinde 4. madde de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi.TBMM Genel Kurulu’nda oylanan, seçim tarihlerini belirleyen Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi, 139 ret oyuna karşı 343 kabul oyuyla kabul edildi.

5. madde de kabul gördü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi.BMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişiklik teklifinin 5. Maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi. Oylama sonucu 3 oy geçersiz, 1 oy da boş olarak belirlendi.

TBMM'de hareketli dakikalar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketli dakikalar yaşandı.TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri vardı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini uyararak, milletvekillerinin bulundukları gruba dönmeleri için istekte bulundu. CHP milletvekillerinin yerlerine oturmadığını gören AK Parti milletvekilleri de yerlerine oturmadılar ve beşinci madde üzerine konuşma yapan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal'ı koruma altına aldılar. Ünal, CHP milletvekillerinin sıralara vurmaları ve alkışlı protestoları arasında konuşmasını yaptı. Önergeleri okutan ve oylatan Aydın, oturuma tekrardan ara verdi.

Özgür Özel: 'Meclis kürsüsünü koruma altına aldık'

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşma yaptığı sırada kürsüyü koruma altına aldı.TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kürsüden TBMM'ninin görev ve yetkilerine ilişkin konuşma yaptı. Özel, halkın kürsüsünü korumaya aldıklarını belirtti. Daha sonra bütün CHP milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi.


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Toplam Yorum (2)

  • ihsan : 12 Ocak 2017, Perşembe 09:45
    00
    bu chp hangi milletin partisi türkiyenin olmadığı kesin
  • Y. Ağa : 12 Ocak 2017, Perşembe 09:22
    00
    Seçilme yaşı 18´e indirilmesine indirilebilir ama şu milletveklliğinden emekli olma durumu ortadan kaldırılsın. 18inde meclise giren çocuk vekillikten emekli olup ömür boyu çalışmayabilir 8500 TL maaş var nasılsa.
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