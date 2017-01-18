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Mecliste tutuklu milletvekili tartışması

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım arasında tutuklu milletvekilleri tartışması yaşandı.

Mecliste tutuklu milletvekili tartışması

18 Ocak 2017 18:58

TBMM Genel Kurulunda ikinci turu başlayan anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde söz alan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, bakanların birbirleri yerine oy verebilmelerine ilişkin, bütün bakanların ve milletvekillerin kendi iradeleri ile oy vermeleri gerektiğini söyledi ve sözü tutuklu milletvekillerinin oy kullanamamalarına getirdi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ise bir yargı süreci olduğunu söyleyerek, “Benim yargı sürecine müdahale etmemi mi istiyorsunuz? Bu yetkiyi nereden alacağım? Ben tutukluluğa itiraz edemem. Benden yetkim olmayan bir şeyi talep ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise, Anayasa’ya aykırı bir durum ile karşı karşıya olduklarını iddia etti.  

Ahmet Umur Öztürk


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