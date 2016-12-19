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Meclis’te ’yeni anayasa’ mesaisi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ’yeni anayasa’ mesaisi yarın başlıyor.

Mecliste yeni anayasa mesaisi başlıyor

19 Aralık 2016 15:55

Teklif önce TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınacak. Komisyon aralıksız çalışarak teklifin görüşmelerini bu hafta tamamlamayı planlıyor. Teklif Ocak ayının ilk haftası ise TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. AK Partili 316 milletvekilinin imzasıyla verilen 21 maddelik teklifte önemli düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre Başbakanlık makamı kaldırılacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilecek. Teklifin TBMM Genel Kurul görüşmelerinin ise 3 Ocak 2017 günü başlaması öngörülüyor. Paketin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi durumunda 60 gün içinde referanduma gidilecek. Bu da Mart ayının sonu veya Nisan’ın ilk haftası referandum anlamına geliyor.

Etiketler: TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi


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