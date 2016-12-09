CHP milletvekilleri Eren Erdem ve Selina Doğan, yanlarındaki ziyaretçiler ile birlikte TBMM’de basın toplantısı yapmak istedi. TBMM’de görevli polis memurları buna izin vermeyince Erdem, Doğan ve ziyaretçileri bir süre basın kapısında beklediler. Görevli polis memurunun ziyaretçilerle birlikte basın toplantısı yapılamayacağını hatırlatması üzerine Erdem, “Böyle bir yazılı açıklama yok. Siz şu anda hükümet gibi davranıyorsunuz. Burada yazılı bir mevzuat var. O gün siz burada iktidar partisinin TBMM İdari Amiri Salim Uslu’nun konuklarını aldınız. Bütün konuklara yapılan uygulama bizim konuğumuza da yapılacak’’ dedi.

Doğan ise, tüm partilerin milletvekillerine eşit yaklaşılması gerektiğini belirterek, ziyaretçilerinin dosyasında bir yıldır gelişme olmadığını ve ziyaretçilerinin mağdur olduğunu kaydetti. Polis memurları tutanak tutmak isteyince Erdem, ziyaretçilerinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu belirterek, ziyaretçi giriş kapısında ziyaretçilerinin kimlik bilgilerinin olduğunu söyledi.