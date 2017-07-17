Diğer
Kategoriler

Med Queen, Alanya'yı sevdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan hareket eden Bahama bandıralı Med Queen adlı kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na beşinci kez demirledi.

Med Queen, Alanyayı sevdi

17 Temmuz 2017 17:40

İlçede kruvaziyer turizmi hızla sürerken Alanya'nın bugünkü konuğu Bahama bandıralı Med Queen isimli lüks kruvaziyer gemisi oldu. Çoğunluğu Lübnanlı 150 turistin bulunduğu gemi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. 135 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yolcuların bazıları gümrük dışında bekleyen tur otobüsleriyle tarihi ve ören yerlere tura çıkarken, bazıları da merkezde alışveriş yapmayı tercih etti. Lüks geminin saat 20.00 sıralarında Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere hareket edeceği belirtildi. 

Erdal Anak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!