Med Queen, Alanya'yı sevdi

İlçede kruvaziyer turizmi hızla sürerken Alanya'nın bugünkü konuğu Bahama bandıralı Med Queen isimli lüks kruvaziyer gemisi oldu. Çoğunluğu Lübnanlı 150 turistin bulunduğu gemi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. 135 mürettebatı bulunan gemiden inerek karaya ayak basan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yolcuların bazıları gümrük dışında bekleyen tur otobüsleriyle tarihi ve ören yerlere tura çıkarken, bazıları da merkezde alışveriş yapmayı tercih etti. Lüks geminin saat 20.00 sıralarında Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere hareket edeceği belirtildi.

Erdal Anak