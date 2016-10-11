Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine A.Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, A.Konyasporlu yöneticiler Celalettin Çakıcı, Fatih Tınmaz, Erhan Gökmen, MEPAŞ Genel Müdür Vekili İlker Arslanargun ve basın mensupları katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre, Konyaspor´un batı tribün isim hakkını alan MEDAŞ, ayrıca Spor Toto Süper Lig maçlarında giyeceği formaların sağ kolunda ve reklam alanlarında yer alacak.

İmza töreninde konuşan Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, bugüne kadar takıma verdikleri desteklerden dolayı sponsorlara teşekkür etti. Forma reklamı ve stadyumda bazı reklam alanları için daha önce anlaştıkları MEDAŞ ve MEPAŞ ile bu yıl daha kapsamlı bir anlaşma imzalandığını ifade eden Şan, “Bölgemizin yegane elektrik dağıtım ve pazarlama şirketine yakışanda buydu. Çünkü çok geniş bir alana hitap ediyorlar. Bu tür bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri Konyasporumuza desteğinden dolayı MEDAŞ ve MEPAŞ yönetim kurullarına teşekkür ederek camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Stadyum bünyesinde en pahalı olarak gördüğümüz, protokol ve basınımızın oturduğu Batı VIP tribünümüzün ismi adı artık MEDAŞ tribünü diyeceğiz. Stadyumda değişik alanlarda MEDAŞ ve MEPAŞ reklamlarını daha çok göreceksiniz” diye konuştu.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise konuşmasında, Konyasporun destekçesi olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Uçmazbaş, "A.Konyasporumuza geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi yeni sezonda da destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Geçen sezonu üçüncü olarak bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Konyaspor kulübümüzün destekçisi olarak bu başarıdan ötürü büyük mutluluk duyduk. Konyaspor'umuz; taraftarıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle Konya’yı futbol kenti niteliğine taşımıştır. Tribünleri dolduran taraftarlarımızın hiç kesilmeyen desteğiyle stadımızın Türkiye’nin en iyi atmosferine sahip stad olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uçmazbaş ayrıca; kulüp çalışmalarının da tüm bunlara eklenince ortaya gurur duyulası bir başarının çıktığının altını çizerek, “Bu anlamda başta Sayın Başkanımız Ahmet Şan olmak üzere tüm Konyaspor camiasını tebrik ediyorum. Biz de MERAM Elektrik grubu olarak takımımıza olan desteğimizi yeni sezonda da sürdüreceğiz. Yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig'de, hem de Avrupa arenasında Konyaspor'un onur kaynağımız olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Tüm camiamız için keyifli ve yeni başarılara ulaşılan bir sezon olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ile MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

H.İbrahim Parlak - Ömer Sayın