Medel, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatına devam ediyor. Son olarak Jeremain Lens'i renklerine bağlayan siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı son isim ise Gary Medel oldu. İtalyan takımı Inter ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kartal, 30 yaşındaki stoperi kadrosuna kattığını yayınladığı bir video ile ilan etti. Transfer dönemine damga vuran ‘Come to Beşiktaş’ sloganının devamı niteliğindeki videoda Lens, Şilili yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş’a davet ediyor. Medel'in cevabı da, ‘Beşiktaş’a geliyorum’ oluyor. Bu videoyu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Noah Hutchinson oldu. Siyah-beyazlıların başarılı orta sahası Atiba'nın oğlu Noah da yayınlanan yeni videoda Gary Medel'i Beşiktaş'a çağırıyor.

