Medel: 'Gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var'

Gary Medel, Beşiktaş Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Sahaya çıktığında gözü kara biri haline dönüştüğünü ifade eden Şilili oyuncu, "Sahaya çıktığında orası artık bir yeşil saha değildir. Tribünlerde futbola acıkmış olan binlerce taraftar var. Onları nasıl doyuracaksın? Ölümüne oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var” diye konuştu.

"Copa America şampiyonluğu Şili'ye ilaç gibi gelmişti"

Hayatındaki futbol algısını değiştiren olaya da değinen Medel, “Sevilla, Boca Juniors, Universidad Catlica; uluslararası birçok anı ve başarı illa ki var, çok değişik hatıralarım da var ama benim en önemli kırılma anım ve futbol algımı değiştiren dönem 2015 Amerika Kupası dönemimizdir. Şili’de büyük yangınların, depremlerin olduğu bir dönemdi o zamanlar. Halkımızın morali çok bozuktu ve Copa America şampiyonluğu Şili’ye ilaç gibi gelmişti” ifadelerini kullandı.

"Ailem Türkiye'yi çok seviyor"

Ailesinin İstanbul'u çok sevdiğini de söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşim ve çocuklarımla İstanbul’da iyi vakit geçirmeyi seviyorum. Hatta kayınvalidem bile bizi ziyarete geldiğinde hep birlikte çok eğleniyoruz. Hepsi Türkiye’yi çok seviyorlar. Önceden Türkiye ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktu. Ancak Türk kültürünü ve tarihini öğrendikçe daha da fazla Türkiye ile ilgilendik ve çok sevdik. Türk insanını daha fazla tanımak için vakit buldukça dışarı çıkıyorum ve Türk arkadaşlar edinmeye çalışıyorum.”

"Kendime hiç kimseyi idol olarak örnek almadım"

Oynadığı mevki itibari ile kendisine kimseyi idol olarak örnek almadığını da söyleyen tecrübeli oyuncu, “O yüzden kendime has bir tarzım oluştu diyebilirim. Ancak bir futbolcu olarak tüm zamanların en iyi futbolcusu benim için Brezilyalı Ronaldo’dur. Onun için idolum diyebilirim ama tabii ki farklı pozisyonlarda oynuyoruz. Bunu bir hayranlık göstergesi olarak söylüyorum” sözlerini sarf etti.