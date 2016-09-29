Türkiye’nin en büyük televizyon reyonuna sahip Media Markt’ta açılışa özel fırsatlar da sunuluyor. Beyaz eşyadan cep telefonuna, televizyondan küçük ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesine sahip olan Media Markt yaklaşık 50 bin çeşit ürünün yer aldığı Viaport mağazasıyla daha geniş kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

Viaport Asia

Yılda 25 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Viaport Asia, üçüncü etabıyla büyümesini sürdürdü. Ağırlıklı olarak luxury mağazaların yer aldığı üçüncü etap, Temmuz ayında ziyarete açıldı. Dünyanın önde gelen moda devlerini yeni etabında misafir eden Viaport Asia, özellikle Hugo Boss, Guess, Beymen, Escada, Faconable ve Mexx ile dikkat çekiyor.

Beymen, geçtiğimiz ay Viaport Asia’da açtığı ilk “outlet” mağazasıyla markaların eski sezon tasarımlarını yüzde 70’e varan indirim oranıyla moda severlerle buluşturuyor. Beymen Outlet, 2000 metrekarelik alanıyla Academia ve Beymen Collection’ın yanı sıra Tory Burch, Emilio Pucci, Stella McCartney, Tod’s, Corneliani, Brunello Cucinelli, Etro ve Valentino gibi markaların ürünlerini de uygun fiyatla müşterilerine ulaştırıyor.

Türkiye’de yine ilk outlet mağazasını Viaport Asia’da hizmete açan Guess, 450 metrekarelik mağazasında “outlet” fırsatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu yakasının en büyük Koçtaş’ı Viaport Asia’da

Türkiye’nin en ünlü yapı marketi zincirlerinden olan Koçtaş, Anadolu yakasının en büyük mağazasını Viaport Asia’ya açtı. 9 bin metrekarelik dev mağazasıyla Viaport Asia’nın yeni etabında yerini alan Koçtaş, kentsel dönüşümün devam ettiği ve birçok yeni projenin yer aldığı Kurtköy bölgesinde önemli bir açığı kapattı.