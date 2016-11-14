Her sene en iyi medya stratejileri ve fikirlerinin ödüllendirildiği yarışmada, Didi Üretimde Ustalık kategorisinde “en iyi özgün müzik”, Pazarlama Etkisi bölümü, Stratejik etki, Pazarı geliştirenler, Yiyecek & İçecek kategorisinde Didi lansmanı ile ödül alırken, aynı zamanda Pazarı Dönüştüren Marka büyük ödülüne de layık görüldü.

Büyük ödül; Pazarlama başarısı, stratejik etki, pazarı geliştirme gibi zorlu iş sonuçlarına odaklı kriterlerde değerlendirilen başvurular arasından sıyrılan ve 11 kişilik akademisyen, pazarlama reklam ve araştırma profesyonellerinden oluşan jüri tarafından seçiliyor. Bu ödül pazarlama yetkinliği, kabiliyet ve etkisini öne çıkaran bir ödül olarak anlam taşıyor.

