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MediaCat Felis 2016 Ödülleri'nde Didi’ye üç ödül

Pazarlama ve reklam sektörü yayıncılığının en prestijli kuruluşlarından biri olan Mediacat’in 2006 yılından beri düzenlediği ve 14 ayrı bölümde yılın en etkili pazarlama iletişimi projelerinin yarıştığı 11. Felis Ödülleri'nde Didi’ye 3 ödül geldi.


14 Kasım 2016 16:52

Her sene en iyi medya stratejileri ve fikirlerinin ödüllendirildiği yarışmada Didi, üretimde Ustalık kategorisinde “en iyi özgün müzik”, Pazarlama Etkisi bölümü, Stratejik etki, Pazarı geliştirenler, Yiyecek & İçecek kategorisinde Didi lansmanı ile ödül alırken, aynı zamanda Pazarı Dönüştüren Marka büyük ödülüne de layık görüldü.

Büyük ödül; Pazarlama başarısı, stratejik etki, pazarı geliştirme gibi zorlu iş sonuçlarına odaklı kriterlerde değerlendirilen başvurular arasından sıyrılan ve 11 kişilik akademisyen, pazarlama reklam ve araştırma profesyonellerinden oluşan jüri tarafından seçiliyor. Bu ödül pazarlama yetkinliği, kabiliyet ve etkisini öne çıkaran bir ödül olarak anlam taşıyor.


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