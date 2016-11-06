Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Medicana Hastanesi'nden 'Hayat Kurtarmak için Yarıştayız' koşusu

Medicana Hastanesi'nden 'Hayat Kurtarmak için Yarıştayız' koşusu

Medicana Çamlıca Hastanesi ve Kadıköy Belediyesi önderliğinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'Hayat Kurtarmak için Yarıştayız' etkinliğinde, organ bağışının önemine dikkat çekmek için koşu düzenlendi.

Medicana Hastanesinden Hayat Kurtarmak için Yarıştayız koşusu

06 Kasım 2016 17:45

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Çamlıca Hastanesi ve Kadıköy Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen 'Hayat Kurtarmak için Yarıştayız' etkinliği Kadıköy Caddebostan sahilinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Caddebostan sahilindeki alanda kurulan stantlarda, hem organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak koşuya katılacak olanların hem de organ bağışında bulunmak isteyenler için formlar dolduruldu. Koşuya katılanlar 5 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşu ardından vatandaşlara ikramlar dağıtıldı. Dereceye girenlere ödüller verildikten sona zumba dansı etkinliği yapılarak keyifli anlar yaşandı.

"Türkiye'de her yıl 30 bin kişi organ nakli için bekliyor"
Ülkemizde organ bağışı konusunda yeterli duyarlılığın olmadığının altını çizen hastanenin genel müdürü Murat Kaya, "Ülkemizde organ bağışı ile ilgili yeterli duyarlılık yok. Bunu rakamlardan anlıyoruz. Türkiye'de her yıl 30 bin kişi organ nakli için bekliyor. Esasında organ bekliyor. Bu 30 bin kişinin maalesef her yıl yüze 10'unu organ bağışı sağlanamadığı için kaybediyoruz. O yüzden Türkiye'de 30 bine yakın organ bekleyen hastalarımıza derman olmak için, organ bağışına dikkat çekmek için herkesi organ bağışına davet ediyoruz. Farkındalık oluşturmak için bugün buradayız. Hayat kurmak için koşu yapıyoruz. Bu slogan ile koşu düzenledik. Bu koşuyu özellikle pazar gününe denk getirdik. Halkımız hem sporunu yapsın hem de sosyal sorumluluk projesine dikkat çekmek adına burada toplandık. Bu konuda destek veren Kadıköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hepsine teşekkür ediyoruz. Burada sadece farkındalık için değil, organ bağışı standımızda bağışları aldık. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konuda bize destek verdi" dedi.

"Organ bağışlamak en büyük erdem"
"Öldükten sonra organlarımızın, ihtiyacı olan insanlarda vücut bulması insan olmanın en büyük erdemidir" diyen Kaya, "Bu erdemi yaşamak zorundayız. Bir gün sağlıklı olarak hepimizin buna ihtiyacı olacağını unutmamalıyız. Organ bağışı bekleyen hastalar kadar, istatistiksel olarak bunu bizim de bekleme hakkımız doğabilir. O yüzden biz sağlıklıyken dikkat çekmek ve organlarımızı bağışlamak durumundayız. En önemlisi bir cana can katmak, hele öldükten sonra bir cana yaşam sağlamak dünyanın en büyük erdemlerinden. Herkesi organ bağışına çağırıyorum. Bu noktada duyarlılığa davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Maalesef kadavradan organ bağışında çok gerilerdeyiz"
Etkinliğe katılan doktorlardan Uzm. Dr. Can Kinalp, "Etkinliğimizin amacı; organ bağışının önemine dikkat çekmek, organ bağışının ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmek. Maalesef kadavradan organ bağışında çok gerilerdeyiz. Avrupa ve Amerika'nın çok gerisindeyiz.Türkiye'de canlıdan yaptığımız nakiller söz konusu. Bu nakilleri gerçekleştirmekteyiz. Organ bağışına daha çok önem versek, daha çok bağış olsa ve keşke biz hep kadavradan nakil yapabilsek. O yüzden hepimiz organlarımızı bağışlayalım" diye konuştu.

"Her yıl yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybediyor"
Ülkemizde organ bulamadığımız için her yıl yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Organ buldukları takdirde bu insanlar bizim gibi aramızda normal bir kişi olarak yaşayacaklar, çocuklar okullarına gidebilecekler ve erişkinler iş bulabilecekler. Onun için organ nakli çok önemli. Siyahtan beyaza geçiş kadar önemli. Organ naklini sürekli gündemde tutmalıyız. Biz öldüğümüzde, bizim organlarımızla en az 5 kişi hayat tutunsun diyorum. Öldüğümüzde organlarımız toprak altında çürüyecek. Hiç olmazsa 5 kişiyi kurtarmak mümkün. Herkes organ bağışında bulunsun ve herkes duyarlı olsun" dedi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!