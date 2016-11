Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Çamlıca Hastanesi ve Kadıköy Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen 'Hayat Kurtarmak için Yarıştayız' etkinliği Kadıköy Caddebostan sahilinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Caddebostan sahilindeki alanda kurulan stantlarda, hem organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak koşuya katılacak olanların hem de organ bağışında bulunmak isteyenler için formlar dolduruldu. Koşuya katılanlar 5 kilometrelik parkuru tamamladı. Koşu ardından vatandaşlara ikramlar dağıtıldı. Dereceye girenlere ödüller verildikten sona zumba dansı etkinliği yapılarak keyifli anlar yaşandı.

"Türkiye'de her yıl 30 bin kişi organ nakli için bekliyor"

Ülkemizde organ bağışı konusunda yeterli duyarlılığın olmadığının altını çizen hastanenin genel müdürü Murat Kaya, "Ülkemizde organ bağışı ile ilgili yeterli duyarlılık yok. Bunu rakamlardan anlıyoruz. Türkiye'de her yıl 30 bin kişi organ nakli için bekliyor. Esasında organ bekliyor. Bu 30 bin kişinin maalesef her yıl yüze 10'unu organ bağışı sağlanamadığı için kaybediyoruz. O yüzden Türkiye'de 30 bine yakın organ bekleyen hastalarımıza derman olmak için, organ bağışına dikkat çekmek için herkesi organ bağışına davet ediyoruz. Farkındalık oluşturmak için bugün buradayız. Hayat kurmak için koşu yapıyoruz. Bu slogan ile koşu düzenledik. Bu koşuyu özellikle pazar gününe denk getirdik. Halkımız hem sporunu yapsın hem de sosyal sorumluluk projesine dikkat çekmek adına burada toplandık. Bu konuda destek veren Kadıköy Belediyesi, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hepsine teşekkür ediyoruz. Burada sadece farkındalık için değil, organ bağışı standımızda bağışları aldık. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konuda bize destek verdi" dedi.

"Organ bağışlamak en büyük erdem"

"Öldükten sonra organlarımızın, ihtiyacı olan insanlarda vücut bulması insan olmanın en büyük erdemidir" diyen Kaya, "Bu erdemi yaşamak zorundayız. Bir gün sağlıklı olarak hepimizin buna ihtiyacı olacağını unutmamalıyız. Organ bağışı bekleyen hastalar kadar, istatistiksel olarak bunu bizim de bekleme hakkımız doğabilir. O yüzden biz sağlıklıyken dikkat çekmek ve organlarımızı bağışlamak durumundayız. En önemlisi bir cana can katmak, hele öldükten sonra bir cana yaşam sağlamak dünyanın en büyük erdemlerinden. Herkesi organ bağışına çağırıyorum. Bu noktada duyarlılığa davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Maalesef kadavradan organ bağışında çok gerilerdeyiz"

Etkinliğe katılan doktorlardan Uzm. Dr. Can Kinalp, "Etkinliğimizin amacı; organ bağışının önemine dikkat çekmek, organ bağışının ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmek. Maalesef kadavradan organ bağışında çok gerilerdeyiz. Avrupa ve Amerika'nın çok gerisindeyiz.Türkiye'de canlıdan yaptığımız nakiller söz konusu. Bu nakilleri gerçekleştirmekteyiz. Organ bağışına daha çok önem versek, daha çok bağış olsa ve keşke biz hep kadavradan nakil yapabilsek. O yüzden hepimiz organlarımızı bağışlayalım" diye konuştu.

"Her yıl yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybediyor"

Ülkemizde organ bulamadığımız için her yıl yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Organ buldukları takdirde bu insanlar bizim gibi aramızda normal bir kişi olarak yaşayacaklar, çocuklar okullarına gidebilecekler ve erişkinler iş bulabilecekler. Onun için organ nakli çok önemli. Siyahtan beyaza geçiş kadar önemli. Organ naklini sürekli gündemde tutmalıyız. Biz öldüğümüzde, bizim organlarımızla en az 5 kişi hayat tutunsun diyorum. Öldüğümüzde organlarımız toprak altında çürüyecek. Hiç olmazsa 5 kişiyi kurtarmak mümkün. Herkes organ bağışında bulunsun ve herkes duyarlı olsun" dedi.