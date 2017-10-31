Medicana Konya Hastanesi 5'inci yılını kutladı

Sağlık sektörüne yaptığı yatırımlarla adını duyuran Medicana Sağlık Grubu'nun, 2012 yılında hizmete açtığı Medicana Konya Hastanesi'nin 5'inci yıl kutlaması için 21 Ekim tarihinde Konya'da bir otelde akşam yemeği düzenlendi. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu CEO'su Reha Özkaya, Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Dr. Lütfi Şimşek ve Medicana Konya Hastanesi Tıbbi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Bülent Koçer ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe,hastane doktorları ve tıbbi personeli katıldı.

''Konya'ya değer katmaya devam edeceğiz''

Etkinlikte yaptığı konuşmada hedeflerinin Türkiye'nin en iyisi, en çok rağbet göreni olmak olduğunu belirten Dr. Hüseyin Bozkurt, ''Sağlık Grubu olarak, 1992 yılında başladığımız yolculukta bugün; 12 hastane ve 5 bini aşan çalışanımız ile tüm tıp disiplinlerinde ülkemize çağdaş sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün kuruluşunun 5'inci yılını kutladığımız Konya hastanesi ile Konya ve yakın çevresindeki illerimize eksiksiz sağlık hizmeti sunmak için çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Konya halkı da güvenleri ile bizi Konya ve bölgesinin lider sağlık kuruluşu haline getirdi. Bu bölgemize yaptığımız yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz. Bugün Konya hastanemizde, ülkemizdeki birçok sağlık kuruluşunda bulunmayan teknolojik cihaz altyapısına sahibiz. Konyalılar talep ettikçe biz daha geniş olanakları onlara sunmak için çalışacağız'' dedi.

Karatay Üniversitesi ile anlaşma imzaladıklarını ve böylece Konya'ya daha fazla akademisyen kazandırmanın yolunu açtıklarını belirten Dr. Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: ''Kentimize ve hastanemize daha fazla akademisyen kazandırmayı, bunun yanı sıra hekimlerimizin akademik kariyer olanaklarına sahip olmasını öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Üniversite hastanesi olma yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bir sağlık kuruluşunu özel kılan sadece bina ve cihaza yapılan yatırım değildir. İşimize verdiğimiz önemin aynısını ekip arkadaşlarımıza veriyor ve gelişimleri için yatırımlar yapıyoruz. Sağlık Grubu olarak birlikte yürüdüğümüz herkesi ailemiz olarak görüyoruz ve destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz''.

''Amacımız tüm Türkiye’ye sağlık getirmek''

Etkinlikte gelecek dönem yatırımları hakkında da bilgi veren Dr. Bozkurt, ''Yüzde 100 yerli sermaye ile yatırımlarına devam eden bir kuruluş olarak, bugün ülkemizin ilk 500 firması arasında ve sağlık sektörünün en değerli ilk 3 markası arasında yer alıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da; 5'i yurtiçinde 5'i yurtdışında olmak üzere 10 yeni hastane yatırımı planlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bu yatırımlardan ilkini İstanbul Kadıköy'de hizmete açtık. Devamında Bursa, İstanbul Ataşehir, İstanbul Zincirlikuyu ve İzmir hastanelerimizi açacağız. Amacımız dünya standartlarında sağlık hizmeti ve güçlü bir akademik kadro ile tüm Türkiye'ye sağlık getirmek'' şeklinde konuştu.