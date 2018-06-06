'Medikal uygulamaları öğle arasında yapmak mümkün'

Doğuştan olan ya da gelişme ile birlikte çocuklukta ortaya çıkan veya hayatın herhangi bir döneminde travma, tümör gibi sebeplerle edinilmiş yüz deformitelerine yönelik açıklamalarda bulunan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doç. Dr. Emre Hocaoğlu, yüz problemlerinin tedavisi için çok çeşitli estetik çözümler olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hocaoğlu, botoks uygulamasının yarım saatten kısa sürede tamamlandığını, ardından da sosyal yaşama dönüşün mümkün olduğunu belirtti.

Hocaoğlu, işlemin etkisinin yaklaşık yedi gün sonra fark edildiğini, tam etkisinin ise iki hafta sonra görüldüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: ''İnce kırışıklıkların oluşmasını en baştan engellemek, oluşmuş kırışıklıkların derinleşmesini önlemek, derinleşmiş kırışıklıkların tedavisinde önemli bir aşama kaydetmek, bakışları zindeleştirmek, yorgun bir yüz ifadesini enerjik bir hale çevirmek için botoks uygulaması güvenilir ve etkili bir yöntem. Botoks uygulaması bunların haricinde yüz felci sürecinde yüzde kalan asimetrik ve anormal mimiklerin tedavisinde de kullanılmaktadır. En iyi markayı, saf olarak, güçlü dozlarda, doğru noktalara uyguluyor ve tatmin edici sonuçlar alıyorum. Yaz aylarını botoksun etkileriyle geçirmek için şimdiler, bu uygulamanın tam zamanı''.

Doç. Dr. Hocaoğlu şöyle devam etti: ''Yorgun, üzgün, yıpranmış görüntüden ne yapsam kurtulamıyorum, göz altlarım çok çöktü, elmacık kemiklerim, şakaklarım, alnım keşke eskisi gibi daha dolgun olabilse, çene ucum çok silik, dudaklarımın daha dolgun ve dikkat çekici olmasını isterdim, daha oval, daha ince bir yüz yapısına sahip olmak isterdim, botoks yaptırdım ama şu derin kırışıklıklar ve oluklar hala duruyor gibi şikayetleriniz var ve zahmetsiz hızlı çözümler peşindeyseniz dolgu uygulamaları tam size göre''.

Doç. Dr. Hocaoğlu, dolgu uygulamalarının çeşitli sebeplerle meydana gelmiş yüz deformitelerinin tedavisinde de aynı etkinlikle kullanılabildiğini açıkladı.

''Tüm bu işlemler bir öğle arasına sığabilir''

Tüm bu işlemlerin bir öğle arasına bile sığabileceğini ifade eden Dr. Hocaoğlu, ''İhtiyaca göre yapacağımız tedavi planı, elmacık kemikleri bölgesi, göz altı, şakaklar, alın, çene ucu, yanaklar ve dudak uygulamalarını içerebilir. Dolgu uygulamalarını, piyasadaki en kaliteli ürünleri kullanarak, doğal estetik oranlara sadık kalacak şekilde, empati ve hassasiyetle yapmaktayım. Tüm bu operasyonlar bir öğle arasına sığabilir'' açıklamasında bulundu.

İple askılama yöntemi

Burun kenarlarından dudak köşelerine, dudak köşelerinden alt çene kenarlarına inen derin oluklar, bu olukların yanında uzanan ve yer çekimine yenik düşmüş dokuların sarkması gibi problemler için iple askılama yönteminden bahseden Doç. Dr. Hocaoğlu, ''İçerdikleri maddeler ameliyatlarımızda sıklıkla kullandığımız eriyebilen dikiş iplerininki ile aynı, dolayısı ile yıllarca test edilmiş ve güvenilir. Bu malzemeleri basitçe üzerlerinde küçük kancalar ya da kılçıklar olan ipler olarak tanımlayabiliriz. Uygulamayı lokal anestezi altında sadece birkaç noktayı uyuşturarak, hastalarımla sohbet ederek yapmaktayım'' diye konuştu.