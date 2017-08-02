Medipol Başakşehir 2 - 0 Club Brugge | Medipol Başakşehir tur atladı | Başakşehir Club Brugge maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Medipol Başakşehir , Club Brugge'ü konuk etti. Rakibini 2-0 yenen Medipol Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı. Medipol Başakşehir , kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda gruplarda mücadele etmeyi ve Aralık ayını görmeyi garantiledi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2- 0 CLUB BRUGGE

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Clichy, orta sahayı geçer geçmez ceza sahası içine doldurdu. Savunmanın arasından çok iyi yükselen Adebayor, topu ağlara gönderen isim oldu. 1-0

19. dakikada Emre Belözoğlu’nun kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Club Brugge kalecisi Horvath, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu Vormer kullandı. Ceza sahasına gönderdiği topta iyi yükselen Denswil kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

34. dakikada Emre’nin attığı uzun topta Adebayor hemen yanındaki Visca’yı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0

40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mossoro’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Visca uzaktan sert vurdu, direkten dönen top oyun alanına döndü.

44. dakikada Emre’nin pasıyla hareketlenen Visca sağ kanattan ceza sahası içine kat etti ve şutunu çekti. Kaleci Horvath bu pozisyonda gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada gelişen Club Brugge atağında Palacios’un sağdan yaptığı ortaya Bonaventure iyi yükselip vurdu ancak top az farkla auta gitti.

72. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Elia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaldı ancak kaleci Horvath, Elia’dan önce topa sahip oldu.

80. dakikada Edin Visca sağdan bindirdi. Rakibini ekarte eden Boşnak futbolcu, arka direkteki Kerim Frei’ı gördü. Kerim istediği vuruşu yapamadı.

84. dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahası önüne hareketlenen Izquierdo uzaktan sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

86. dakikada Kerim’in soldan getirdiği topta Adebayor, ceza sahası dışındaki Gökhan İnler’e bıraktı. Gökhan’ın sert şutu üstten az farkla auta gitti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Florin Marinescu xx, Ovidiu Artene xx

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Caiçara xxx, Attamah xxx, Epureanu xxx, Clichy xxx, Mahmut xxx, Emre xxx, Visca xxx (Napoleoni dk. 88 ?), Mossoro xxx (Gökhan İnler dk. 71 xx), Elia xxx (Kerim dk. 78 xx), Adebayor xxx

Yedekler: Faruk, Da Costa, Alparslan, Chikalleshi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Club Brugge: Horvath x, Mechele x, Engels xx, Denswil x, Palacios xx, Vormer x, Nakamba xx, Touba x (Izquierdo dk. 71 x), Refaelov x (Vanaken dk. 46 x), Vossen xx, Boneventure x (Diaby dk. 56 xx)

Yedekler: Hubert, Simons, Vlietinck, Perbet

Teknik Direktör: Ivan Leko

Goller: Adebayor (dk. 7), Visca (dk. 34) (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Bonaventure, Denswil, Vormer (Club Brugge), Clichy (Başakşehir)

Club Brugge, Ruud Vormer ile köşe vuruşu kullanıyor.