MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Motta’nın pasıyla topla buluşan Deniz Kadah’ın sol kanattan ceza sahasına girerek şutunda top yan direkten döndü. Dönen topla penaltı noktasının biraz gerisinde buluşan Charles’in şutunda Yalçın, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Mehmet Batdal’ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.
13. dakikada ceza sahasına sokulan Eto’o arkadaşına pas vermek isterken, savunmaya çarpan topla ceza sahası içinde buluşarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
19. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ferhat’ın hatasında topu kapan Mossoro’nun sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde Mahmut’un gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
32. dakikada Eto'o'nun pası ile ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda top kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
47. dakikada Uğur Uçar’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mossoro’nun şutunda top filelerle buluştu. 2-1
58. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Eto’o’nun yerden şutunda kaleci Volkan topu kontrol etti.
63. dakikada Ferhat, ceza sahası içinde Deniz Kadah’ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı atışını kullanan Eto’o’nun şutunda top ağlara gitti. 2-2
72. dakikada Charles, Mehmet Batdal’a yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
87. dakikada Epureanu’nun ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda top yandan auta çıktı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Ok xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Yalçın xx (Mustafa Pektemek dk. 76 x), Epureanu xx, Ferhat x, Attamah xx, Mahmut xx (Emre dk. 56 x), Cengiz xx, Mossoro xx, Visca xx, Mehmet Batdal xx (Eren dk. 85 ?)
Yedekler: Faruk Çakır, Bekir İrtegün, Doka, Napoleoni
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Antalyaspor: Ferhat x, Celutksa xx, Diego xx, Zeki xx (Yekta dk. 59 x), Motta xx (Mbilla dk. 60 x), Chico xx, Sakıb xx, Charles xx, Danilo xx (Jevtovic dk. 90 ?), Deniz xx, Eto’o xx
Yedekler: Fornezzi, Rıdvan Şimşek, Kenan Horic, Serdar Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Mahmut (dk. 19), Mossoro (dk. 47) (Medipol Başakşehir), Eto’o (dk. 13 ve 65 pen.) (Antalyaspor)
Kırmızı kartlar: Charles (dk. 72) (Antalyaspor), Ferhat (dk. 80) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Attamah (Medipol Başakşehir)
Turgay Kılıç