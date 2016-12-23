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Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında lider Medipol Başakehir, Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak.


23 Aralık 2016 11:37

Süper Lig’in 16. haftasında lider Medipol Başakehir, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adanaspor’a konuk olacak. Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlikle topladığı 35 puanla namağlup şekilde liderlik koltuğunda otururken, Adanaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

Süper Lig’de ilk randevu

İki takım Spor Toto Süper Lig’de ilk randevularına çıkıyor. Medipol Başakşehir, maçtan galip gelerek devreye lider girmeyi planlarken, Adanaspor ise turuncu-lacivertli takım karşısında alacağı sürpriz bir galibiyetle moral bulmak istiyor.

Adanaspor kalesini gole kapatamadı

Adanaspor, bu sezon oynadığı karşılaşmaların sadece birinde kalesini gole kapatabildi. Turuncu-beyazlı ekip, ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp 23 gol yerken, Medipol Başakşehir ise attığı 30 gole karşı kalesinde sadece 10 gol gördü.

Medipol Başakşehir 24 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in tek namağlup takımı konumunda bulunan Medipol Başakşehir, oynadığı son 24 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu turuncu-beyazlıların Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisi. Adanaspor ise lige kötü bir başlangıç yaparak sadece 2 galibiyet alabildi. Turuncu-beyazlılar bu 2 galibiyeti de evinde oynadığı karşılaşmalarda elde etti.

Düdük Hüseyin Göçek’te

Süper Lig’in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Erkan Akbulut yapacak.
 

Uygar Aydın
İSTANBUL 


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